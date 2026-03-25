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Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Marburg - Anklageerhebung nach Tötungsdelikt in Marburg-Moischt

Giessen (ots)

Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Marburg

Anklageerhebung nach Tötungsdelikt in Marburg-Moischt

(Bezug zur Presseinformation vom 13.08.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/154582/6096306 sowie vom 25.08.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/154582/6103718)

Die Staatsanwaltschaft Marburg hat anlässlich eines Tötungsdelikts in Marburg-Moischt zum Nachteil eines 76 Jahre alt gewordenen Mannes Anklage zum Landgericht Marburg erhoben. Dem heute 34 Jahre alten Angeschuldigten wird schwerer Wohnungseinbruchsdiebstahl sowie Mord zur Verdeckung einer anderen Straftat zur Last gelegt.

Im Einzelnen wird dem Angeschuldigten vorgeworfen, in der Nacht vom 12.08.2025 auf den 13.08.2025 in das Wohnhaus des 76 Jahre alten Mannes eingestiegen zu sein, um Wertgegenstände zu entwenden. Dieses Vorhaben soll er sodann jedoch abgebrochen haben und aus dem Haus geflohen sein. Noch in derselben Nacht gegen 05:00 Uhr soll der Angeschuldigte zu dem Haus zurückgekehrt sein, um dort zurückgelassene Gegenstände zu holen. Die Staatsanwaltschaft Marburg geht aufgrund der durchgeführten umfangreichen Ermittlungen davon aus, dass der Angeschuldigte im Haus durch den 76 Jahre alten Eigentümer überrascht wurde und sodann mehrfach auf dessen Kopf und Oberkörper eintrat, um ihn zu töten und dadurch die Begehung des vorangegangenen Einbruchsdiebstahls zu verdecken. Der Mann erlitt durch die Tritte schwere Verletzungen, in deren Folge er am Vormittag des 13.08.2025 verstarb.

Der 34-jährige Angeschuldigte wurde am 22.08.2025 festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Die zuständige Schwurgerichtskammer des Landgerichts Marburg hat nunmehr über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens zu befinden.

Im Zusammenhang mit dem Sachverhalt werden zudem Ermittlungen gegen einen 39 Jahre alten Mann wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls geführt. Gegen ihn besteht derzeit kein Verdacht, an dem Tötungsdelikt beteiligt gewesen zu sein.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass vor Prozessbeginn zu den genauen Tatumständen und Hintergründen bzw. den weiteren Ermittlungsergebnissen zur Vermeidung der Beeinflussung von Zeugen keine Angaben gemacht werden können.

Timo Ide, Staatsanwalt und Pressesprecher

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