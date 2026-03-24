Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Streife trifft Einbrecher auf frischer Tat an - Festnahme und U-Haft + In Gaststätte eingedrungen + Diesel abgezapft +

Giessen (ots)

Butzbach: Streife trifft Einbrecher auf frischer Tat an - Festnahme und U-Haft

Einer Streife der Polizeistation Butzbach fielen am frühen Sonntagmorgen (22.03.2026) gegen 03:00 Uhr zwei Männer im Eingangsbereich eines Hofladens "Am Seefeld" in Nieder-Weisel auf. Als die Männer den Streifenwagen bemerkten, flüchteten sie zu Fuß. Der Streife gelang es, einen der beiden Männer einzuholen und festzunehmen. Es handelte sich um einen 42-jährigen Wohnsitzlosen. Bei der Festnahme leistete der Mann Widerstand. Verletzt wurde dabei niemand. Die Beamten stellten an einem Fenster des Hofladens Aufbruchspuren fest. Der 42-Jährige wurde zunächst ins Gewahrsam der Butzbacher Polizeistation gebracht. Erste Ermittlungen der Friedberger Kriminalpolizei ergaben Anhaltspunkte dafür, dass der Mann auch für Einbrüche und Einbruchsversuche in Bäckereien in Butzbach, Gambach und Münzenberg im Laufe der vergangenen Woche verantwortlich sein könnte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen erfolgte am Montagnachmittag (23.03.2026) die Vorführung des Wohnsitzlosen beim Amtsgericht Friedberg. Eine zuständige Richterin erließ Untersuchungshaftbefehl. Der 42-Jährigen sitzt nun in einer hessischen Justizvollzugsanstalt ein. Der zweite Täter ist bislang unbekannt. Die Kripo bittet daher Zeugen, denen am frühen Sonntagmorgen in Nieder-Weisel ein dunkel gekleideter Mann oder ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen ist, sich unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Bad Nauheim: In Gaststätte eingedrungen

Gegen 04:15 Uhr drang ein bislang unbekannter Mann am Montag (23.03.2026) in eine Gaststätte im Melbacher Weg in Wisselsheim ein. Der Täter durchsuchte den Gastraum, blieb nach bisherigem Stand aber ohne Beute. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Friedberg zu wenden (Tel.: 06031 6010).

Ober-Mörlen: Diesel abgezapft

450 Liter Diesel zapften Diebe im Laufe des vergangenen Wochenendes aus zwei Baggern ab, die auf einer Baustelle an der B 275 zwischen Ober-Mörlen und Langenhain-Ziegenberg abgestellt waren. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag (20.03.2026), 16:00 Uhr und Montag (23.03.2026), 06:30 Uhr. Wer hat verdächtige Beobachtungen auf der Baustelle gemacht? Hinweise bitte an die Polizei in Butzbach (Tel.: 06033 70430).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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