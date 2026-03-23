Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Blitzeinbruch + Auf Drogen Unfall gebaut, weggefahren und Widerstand geleistet + Vandalismus in Kulturhalle + Überraschter Einbrecher flüchtet + Einbrüche

Giessen (ots)

Linden: Blitzeinbruch in Handyladen - Zeugen gesucht

In den Telekomshop in der Robert-Bosch-Straße brach ein Unbekannter am frühen Samstag (21.3.) ein. Er zerstörte gegen 2.25 Uhr die Schaufensterscheibe des Ladens in Großen-Linden. Nach derzeitigen Erkenntnissen nahm er nichts mit. Möglicherweise fühlte der Einbrecher sich bei seiner Tat gestört und flüchtete ohne Beute. Ob es einen Zusammenhang zu ähnlichen Einbrüchen im Lahn-Dillkreis und dem Wetteraukreis gibt, wird geprüft.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Auf Drogen Unfall gebaut, weggefahren und Widerstand geleistet

Dank eines Zeugen konnten Beamte der Polizeistation Gießen Nord eine Unfallflucht aufklären. Am Samstag (21.3.) gegen 13.15 Uhr informierte der Zeuge die Polizei über einen Autofahrer, der im Uferweg gegen eine Laterne gefahren und dann geflüchtet sei. Im Rahmen der Ermittlungen an der Halteranschrift trafen die Beamten das genutzte Auto sowie den Fahrer an. Im Rahmen der Kontrolle des 27-Jährigen ergaben sich Hinweise auf mutmaßlichen Drogenkonsum. Der Mann versuchte kurz darauf erfolglos, vor den Beamten wegzurennen. Die Einsatzkräfte verfolgten ihn zu Fuß, holten ihn ein und nahmen ihn fest. Er wehrte sich gegen die Festnahme, indem er versuchte, sich aus den Griffen der Beamten loszureißen. Dies gelangt ihm nicht. Dabei erlitten er und ein Polizeibeamter leichte Verletzungen. Der Mann musste mit zur Dienststelle. Dort führte ein Arzt eine Blutentnahme durch. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 27-Jährige entlassen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

Hungen: Vandalismus in Kulturhalle

Ein Unbekannter drang in die Kulturhalle in der Straße Am Zwenger ein. Dazu schlug er das Glaselement einer Tür ein. Im Inneren beschädigte er mehrere Gegenstände und versprühte den Inhalt eines Feuerlöschers. Im Anschluss entfernte sich der Kriminelle unbemerkt. Festgestellt wurde der Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro am Samstag (21.3.) gegen 17.20 Uhr. Es ist noch unklar, wann genau der Unbekannte in die Halle eindrang.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Mithilfe: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Gießen: Überraschter Einbrecher flüchtet - Zeugensuche

Durch laute Geräusche wurden Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße Rodtgärten auf einen Einbrecher aufmerksam. Am frühen Samstag (21.3.) zerstörte der Unbekannte eine Scheibe des Hauses. Die Bewohner bemerkten dies gegen gegen 3.40 Uhr. Der Einbrecher durchsuchte die Wohnräume, flüchtete aber sofort, als er bemerkt wurde. Eine Beschreibung liegt nicht vor. Er erbeutete u.a. ein Tablet.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich aufgefallen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555

Gießen: Einbruch in Kita

Gestern um 21.45 Uhr versuchte ein Unbekannter in eine Kindertagesstätte im Leimenkauter Weg einzudringen. Als der Einbrecher ein Fenster aufbrach, löste die Alarmanlage aus. Daraufhin ließ der Unbekannte sofort von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Eine Fahndung nach ihm verlief erfolglos.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: In Büroräume eingestiegen

Zwischen Freitagabend (20.3.), 18 Uhr und Samstagmorgen, 8 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zu einem umzäunten Hof in der Georg-Schlosser-Straße. Er begab sich zu einem Fenster, zerstörte die Scheibe und erlangte so Zugang zu einem Büroraum einer Rundfunkanstalt. Nach derzeitigem Stand nahm er nichts mit. Er entkam unbemerkt.

Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell