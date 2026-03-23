Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Brand in Großrechtenbach + Einbruch in Mobilfunkgeschäft + Firmengebäude im Fokus von Einbrechern + Auffahrunfall im Schlossbergtunnel

Giessen (ots)

Hüttenberg: Brand in Großrechtenbach

Am Freitagabend (20. März) kam es gegen 21.10 Uhr in Großrechtenbach in der Straße "Schmalheck" zu einem Gebäudebrand. Eine 23-jährige Bewohnerin nahm zunächst ein Knallgeräusch wahr. Im weiteren Verlauf beobachtete ein Zeuge Flammen im Bereich des Dachgeschosses und informierte die Feuerwehr und die Polizei. Beim Eintreffen der Funkstreife stand der Dachstuhl etwa zur Hälfte in Vollbrand. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Es wurde niemand verletzt. Bei dem betroffenen Objekt handelt es sich um ein Wohn- und Geschäftsgebäude, das aktuell saniert wird. Die genaue Brandursache steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Brand durch zuvor durchgeführte Sanierungsarbeiten entstand. Die Schäden an dem Gebäude belaufen sich nach Schätzungen der Polizei auf mindestens 200.000 Euro.

Wetzlar-Niedergirmes: Einbruch in Mobilfunkgeschäft

In der Nacht zu Samstag (21. März) drangen Unbekannte in das Geschäft eines Mobilfunkanbieters in der Bahnhofstraße ein. Gegen 3.20 Uhr schlugen sie eine Schaufensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt zum Verkaufsraum. Dort entwendeten sie mehrere Handys und flüchteten anschließend in einem Fahrzeug. Die genaue Anzahl der erbeuteten Handys ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 1.000 Euro beziffert. Die Polizei prüft einen Zusammenhang mit ähnlich gelagerten Taten im Kreis Gießen und im Wetteraukreis. Die Ermittler der Wetzlarer Kripo suchen Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht und Hinweise auf die Täter sowie das Fluchtfahrzeug machen können. Hinweise werden telefonisch unter der Telefonnummer (06441) 9180 entgegengenommen.

Dillenburg und Eschenburg: Firmengebäude im Fokus von Einbrechern

Am Wochenende kam es im Dillkreis zu gleich zwei Einbrüchen in Firmengebäude. Einbrecher machten sich am Samstagabend (21. März) gegen 23.20 Uhr an einem Rolltor eines Metallverarbeitungsunternehmens in Manderbach in der Dillenburger Straße zu schaffen. Während sie versuchten das Tor aufzuhebeln, löste die Alarmanlage aus, woraufhin die Täter in Richtung Manderbacher Straße flüchteten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Wochenende in einem Gebäude eines Herstellungsunternehmens für Medizinprodukte. Zwischen Freitag (20. März) 19 Uhr und Samstag (21. März) 10.20 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Lagerräumen des Unternehmens in Eibelshausen in der Straße "Im Heerfeld" und gelangten so in angrenzende Büro- sowie Aufenthaltsräume. Sie durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und erbeuteten Bargeld. Dabei zerstörten die Diebe unter anderem mehrere Automaten sowie eine Geldkassette. Die Reparatur der Einbruchschäden beläuft sich auf knapp 3.000 Euro. In beiden Fällen sucht die Polizei nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachteten. Hinweise nimmt die Dillenburger Polizei unter der Telefonnummer (02771) 9070 entgegen.

Dillenburg: Auffahrunfall im Schlossbergtunnel

Drei Leichtverletzte sowie ein Gesamtunfallschaden von mindestens 10.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Freitagmittag (20. März) im Schlossbergtunnel. Eine 41-jährige Audi-Fahrerin und ein 19-jähriger Opel-Fahrer befuhren in dieser Reihenfolge den Schlossbergtunnel in Richtung Haiger. Aufgrund eines Staus mussten beide ihre Fahrzeuge abbremsen. Dies erkannte ein 24-jähriger Dillenburger zu spät und fuhr gegen 13 Uhr mit seinem Renault auf den Corsa des aus Haiger stammenden Fahrers auf. Durch den Aufprall wurde der Kleinwagen auf den A3 geschoben. Der Renault und der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Alle Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten den Dillenburger und den Corsa-Fahrer jeweils in Krankenhäuser. Die 41 Jahre alte Frau aus dem Siegen wurde vor Ort medizinisch versorgt.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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