Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Schaufensterscheiben zerstört + Versuchter und vollendeter Autoaufbruch + Werkstatttür hält stand + Versuchter Einbruch in Eisdiele + 3er BMW gestohlen +

Giessen (ots)

Bad Nauheim: Schaufensterscheiben zerstört

Gegen 03:00 Uhr bemerkte eine Zeugin am Samstag (21.03.2026) drei Jugendliche, die zwei Schaufensterscheiben eines Telekommunikationsgeschäfts in der Parkstraße zerstörten. Als die Zeugin die drei Täter ansprach, flüchteten diese zu Fuß über die Parkstraße in Richtung Bahnhof. Beute machten sie nicht. Alle drei Täter waren schwarz gekleidet und hatten Kapuzen aufgesetzt. Weitere Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder denen die drei Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Friedberg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06031 6010).

Bad Nauheim: Versuchter und vollendeter Autoaufbruch

In Wisselsheim schlug ein Dieb "Im Rosental" eine Scheibe eines Citroen Jumpy ein. Er griff sich ein Portemonnaie, das in der Mittelkonsole abgelegt war. "Im Kirchfeld" versuchte der Unbekannte eine Scheibe eines Ford Ranger zu zerstören. Hier blieb der Täter ohne Beute. Der Tatzeitraum wird auf Sonntag (22.03.2026), 20:00 Uhr bis Montag (23.03.2026), 05:50 Uhr eingegrenzt. Die Polizeistation Friedberg bittet um Hinweise (Tel.: 06031 6010).

Butzbach: Werkstatttür hält stand

Im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr und 19:10 Uhr versuchte ein Unbekannter am Samstag (21.03.2026) in eine Kfz-Werkstatt in der "Große Wendelstraße" in Butzbach einzudringen. Die Zugangstür hielt jedoch den Aufbruchsversuchen stand. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Echzell: Versuchter Einbruch in Eisdiele

Unbekannte versuchten am vergangenen Wochenende gewaltsam in eine Eisdiele in der Echzeller Hauptstraße zu gelangen. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag (21.03.2026), 21:30 Uhr und Sonntag (22.03.2026), 11:00 Uhr. Die Täter scheiterten mit ihrem Einbruchsvorhaben und blieben ohne Beute. Die Friedberger Kripo erbittet Hinweise unter der Rufnummer 06031 6010.

Ortenberg: 3er BMW gestohlen

Autodiebe entwendeten in Ortenberg einen schwarzen 3er BMW. Das Auto mit dem Kennzeichen FB-XZ 23 war in der Zeit von Sonntag (22.03.2026), 20:30 Uhr bis Montag (23.03.2026), 04:00 Uhr in der Wippenbacher Straße abgestellt. Die Büdinger Polizei ermittelt und fragt: Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wem ist der schwarze BMW nach Sonntagabend aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen? Zeugen können sich telefonisch unter 06042 96480 an die Polizeistation Büdingen wenden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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