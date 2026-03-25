Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Hoher Sachschaden bei Einbruch + Verbaler Streit im Wald eskaliert - Zeugen gesucht + Werkzeuge gestohlen +

Giessen (ots)

Friedberg: Hoher Sachschaden bei Einbruch

Im Laufe des vergangenen Wochenendes drangen Einbrecher in ein Werkstattgebäude in der Usinger Straße in Ockstadt ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume und brachen im Gebäude mehrere Türen auf. Die Täter erbeuteten Bargeld und verursachten Sachschäden in Höhe von circa 25.000 EUR. Der Tatzeitraum wird auf Freitag (20.03.2026), 17:45 Uhr bis Montag (23.03.2026), 05:50 Uhr eingegrenzt. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Friedberg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06031 6010).

Ober-Mörlen: Verbaler Streit im Wald eskaliert - Zeugen gesucht

Auf einem schmalen Waldweg in der Nähe der Wintersteinstraße, oberhalb des Parkplatzes für Wanderer, kam es am Sonntag (22.03.2026) gegen 14:00 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 62-jährigen Wanderer und einem Mountainbike-Fahrer. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung stieß der Mountainbiker den Fußgänger zu Boden und drückte ihn in ein Gebüsch. Hierbei erlitt der 62-Jährige leichte Verletzungen. Nachdem der Unbekannte von dem Mann abgelassen hatte, stieg er auf sein Fahrrad und fuhr davon. Der Radfahrer wird als circa 40 - 50 Jahre alt und etwa 180 cm groß beschrieben. Er hatte einen hellen Teint, kurze dunkle Haare und einen dunklen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einem schwarzen Langarmoberteil und einer roten Weste sowie einer schwarzen Hose. Der Fahrradfahrer trug einen rot-schwarzen Fahrradhelm, einen schwarzen Rucksack mit Trinkschlauch, rot-schwarze Handschuhe und eine gelbgetönte Brille. Das Mountainbike der Marke "Rotwild" war ebenfalls rot-schwarz. Zeugen, denen der beschriebene Mountainbike-Fahrer bekannt ist oder die weitere Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Butzbach zu melden (Tel.: 06033 70430).

Wölfersheim: Werkzeuge gestohlen

Am späten Montagabend (23.03.2026) stiegen Einbrecher gegen 23:55 Uhr in einen Baumarkt in der Industriestraße in Berstadt ein. Sie durchsuchten sowohl die Büro- als auch die Verkaufsräume und entwendeten unter anderem Werkzeuge und Kupferteile. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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