PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Graffitis mit rechten Inhalten gesprüht +++ Bargeld aus Restaurant gestohlen +++ Kleinerer Brand in Waldstück +++ Polizei kontrolliert Motorradfahrende

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Bad Schwalbach (ots)

1. Graffitis mit rechten Inhalten gesprüht, Bad Schwalbach, Landesstraße 3374, Festgestellt: Sonntag, 03.05.2026, 18:00 Uhr

(fh)Am Sonntag wurden auf einem Grillplatz in Bad Schwalbach verfassungsfeindliche Graffitis festgestellt. Diese waren zu einem unbekannten Zeitpunkt auf eine Wiese nahe des Grillplatzes an der Landesstraße 3374 gesprüht worden. Hinweise zu den Verursachern liegen bislang noch nicht vor.

Der Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt in der Sache. Hinweise werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

2. Bargeld aus Restaurant gestohlen,

Idstein, Löherplatz, Freitag, 01.05.2026, 04:55 Uhr bis 05:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Freitag kam es zu einem Diebstahl aus einer Gaststätte in Idstein. In dem kurzen Zeitfenster von 04:55 Uhr bis 05:00 Uhr verschafften sich die Täter unbemerkt Zutritt zu dem am Löherplatz gelegenen Restaurant und brachen dort gewaltsam eine Bürotür auf. Aus dem dahinterliegenden Raum entwendeten sie Bargeld aus einer Kasse sowie aus mehreren Geldbörsen und suchten anschließend mit ihrer Beute das Weite.

Zeuginnen oder Zeugen der Tat wenden sich bitte an die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

3. Kleinerer Brand in Waldstück,

Hünstetten-Wallrabenstein, Auf der Großen Hohl, Sonntag, 03.05.2026, 07:00 Uhr

(fh)In einem Waldstück bei Hünstetten-Wallrabenstein musste am Sonntagmorgen die Feuerwehr aktiv werden. Gegen 07:00 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu dem an die Straße "Auf der Großen Hohl" gelegenen Waldstück entsandt, da dort etwa 10 qm eines gerodeten Waldstücks in Brand standen. Der Feuerwehr gelang es umgehend, den Brand zu löschen.

Da die Brandursache derzeit noch unklar ist, nimmt die Polizeistation Idstein verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

4. Polizei kontrolliert Motorradfahrende, Bundesstraße 417 bei Hünstetten, Sonntag, 03.05.2026

(fh) Am Sonntag, den 3. Mai 2026, führte die Polizeistation Idstein Motorradkontrollen auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 417 bei Hünstetten durch. Ziel der Kontrollen war es, insbesondere die Sicherheit von Motorradfahrenden im Rheingau-Taunus-Kreis zu fördern und Unfälle zu vermeiden.

Während der Kontrollaktion standen vor allem präventive Maßnahmen im Vordergrund. Es wurden zahlreiche Gespräche mit den Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern geführt, um auf ein sicheres Fahrverhalten aufmerksam zu machen. Zusätzlich prüften die Polizeikräfte die Schutzkleidung der Angehaltenen und informierten über relevante Sicherheitsaspekte.

Während zahlreicher "Benzingespräche", bei denen die Polizei kühle Getränke und Eis anbot, kam es zu einem regen Austausch.

Ein besonderes Highlight der Aktion war die eingerichtete Visierreinigungsstation für Motorradhelme, die von fast allen Teilnehmenden genutzt wurde, um ihre Helme sofort auf Sicherheitsrelevanz zu überprüfen.

Während der Kontrollen mussten keinerlei Strafanzeigen erstattet bzw. Ordnungswidrigkeiten festgestellt werden.

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