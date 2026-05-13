PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfallflucht in der Hebelstraße - hoher Sachschaden - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum von Montag, 11.05.2026, 17.30 Uhr bis Dienstag, 12.05.2026, 07.20 Uhr, wurde ein Dacia Duster von einem anderen Fahrzeug stark beschädigt. Nach Sachlage befuhr ein unbekanntes Fahrzeug die Hebelstraße von Dossenbach kommend und touchierte beim Vorbeifahren den in Höhe der Hausnummer 21 am rechten Fahrbahnrand geparkten Dacia Duster. Der Sachschaden an dem Dacia wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die rechte Fahrzeugseite des Verursacherfahrzeuges dürfte erheblich beschädigt sein.

Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 66698-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.05.2026 – 14:17

    POL-FR: Lörrach: Versuchter Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Montag, 11.05.2026, in dem Zeitraum zwischen 07.40 Uhr bis 12.30 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft eine Eingangstür einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Straße Steinsack in Brombach aufzuhebeln. Nach Sachlage gelangte die Täterschaft nicht in die Wohnung. Vielleicht wurde die Täterschaft während der ...

    mehr
  • 13.05.2026 – 14:16

    POL-FR: Efringen-Kirchen: Schulbus fährt auf Pkw auf - 9 leicht verletzte Personen

    Freiburg (ots) - Am Montag, 11.05.2026, kurz vor 08.00 Uhr, fuhr ein Schulbus einem Pkw auf. Eine 71-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Mappacher Straße von Maugenhardt kommend in Richtung Mappach. An der Einmündung zur Kreisstraße 6351 musste sie aufgrund des Querverkehrs anhalten. Der hinter ihr fahrende 39-jährige Busfahrer bemerkte dies wohl zu spät und fuhr mit ...

    mehr
  • 13.05.2026 – 14:13

    POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Reihenhaus und Einbruch in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Montag, 11.05.2026, in dem Zeitraum zwischen 11.30 Uhr bis 16.20 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft eine Eingangstür auf, um in eine Wohnung im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Bläserstraße zu gelangen. Aus der Wohnung wurde Schmuck entwendet. Das Mehrfamilienhaus befindet sich unweit der Kreuzung zum Unterbaselweg. In ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren