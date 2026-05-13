Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfallflucht in der Hebelstraße - hoher Sachschaden - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum von Montag, 11.05.2026, 17.30 Uhr bis Dienstag, 12.05.2026, 07.20 Uhr, wurde ein Dacia Duster von einem anderen Fahrzeug stark beschädigt. Nach Sachlage befuhr ein unbekanntes Fahrzeug die Hebelstraße von Dossenbach kommend und touchierte beim Vorbeifahren den in Höhe der Hausnummer 21 am rechten Fahrbahnrand geparkten Dacia Duster. Der Sachschaden an dem Dacia wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die rechte Fahrzeugseite des Verursacherfahrzeuges dürfte erheblich beschädigt sein.

Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 66698-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell