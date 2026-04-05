PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Fahrraddiebstahl aus Keller (0082965/2026) Verstoß Pflichtversicherungsgesetz /Trunkenheitsfahrt (0082976/2026)

Altenburger Land (ots)

Altenburg: Im Zeitraum vom 02.04.2026, 16:00 Uhr bis zum 03.04.2026, 14:00 Uhr bricht ein zunächst unbekannter Täter in der Leonhard-Frank-Straße gewaltsam einen Keller auf und entwendet hieraus ein E-Bike im Wert von mehreren tausend Euro. Bei einem zweiten Keller misslang der Einbruch. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme erlangten die Beamten bereits Hinweise auf das Versteck, des entwendeten Fahrrades. Zwischenzeitlich stellten andere Beamte der PI Altenburger Land in der Offenburger Allee eine männliche Person mit einem E-Scooter fest, an dem sich keine Versicherungskennzeichen befand. In der Folge versuchte sich die Person einer Kontrolle zu entziehen, flüchtete und wurde schließlich an einer Garage in der Leonhard-Frank-Straße gestellt. Hier stellte sich schließlich heraus, dass der 43-jährige Fahrer des E-Scooters diesen in der Garage verstecken wollte, in der sich auch das entwendete Fahrrad befand und er auch selbst das Fahrrad entwendet und in der Garage abgestellt hatte. Dem nicht genug, hatte der Mann mit seinem E-Scooter unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilgenommen und wurde demzufolge für eine Blutprobenentnahme ins Klinikum verbracht. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen den Mann eingeleitet und auch der E-Scooter sichergestellt, da diesbezügliche Eigentumsverhältnisse vor Ort nicht geklärt werden konnten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 05.04.2026 – 10:13

    LPI-G: Verkehrsunfall mit verletzter Person in Gera (0083350/2026)

    Gera (ots) - Am Samstagvormittag, 04.04.2026, ereignete sich gegen 11:50 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich Am Sommerbad / Dammstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren drei Fahrzeuge hintereinander die Straße Am Sommerbad in Richtung Lusan. Während der Fahrt verlor ein 47-jähriger Fahrzeugführer die Heckklappe seines Anhängers, die auf der Fahrbahn liegen ...

    mehr
  • 05.04.2026 – 10:11

    LPI-G: Wohnungseinbruch - Polizei bittet um Zeugenhinweise (0083304/2026)

    Gera (ots) - Am späten Freitagabend, 03.04.2026, kam es im Leonhard-Frank-Weg zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus. Im Zeitraum zwischen 22:30 Uhr und 22:45 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung im Hochparterre ein und entwendeten unter Anderem einen Laptop, Bargeld sowie Schmuck. Die Höhe des entstandenen Beuteschadens ist ...

    mehr
  • 05.04.2026 – 10:09

    LPI-G: Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter in Gera festgestellt (0082974/2026)

    Gera (ots) - Am Freitagnachmittag, dem 03.04.2026, wurde in der Weidenstraße ein 41-jähriger Mann durch Polizeibeamte kontrolliert, welcher unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen einen E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum führte. Gegen 16:45 Uhr fiel der Mann im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren