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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit verletzter Person in Gera (0083350/2026)

Gera (ots)

Am Samstagvormittag, 04.04.2026, ereignete sich gegen 11:50 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich Am Sommerbad / Dammstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren drei Fahrzeuge hintereinander die Straße Am Sommerbad in Richtung Lusan. Während der Fahrt verlor ein 47-jähriger Fahrzeugführer die Heckklappe seines Anhängers, die auf der Fahrbahn liegen blieb. Ein nachfolgender 76-jähriger Autofahrer erkannte die Situation und bremste sein Fahrzeug rechtzeitig ab. Ein dahinter fahrender 19-jähriger Fahrer bemerkte dies jedoch zu spät und fuhr auf das abbremsende Fahrzeug auf. Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Das Fahrzeug des jungen Fahrers war infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei nahm den Unfall vor Ort auf und hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (SH)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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