Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad - Motorradfahrer schwer verletzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 12.05.2026, gegen 19.10 Uhr, kam es an der Kreuzung Karl-Fürstenberg-Straße / Obere Kanalstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad.

Nach Sachlage befuhr ein Fahrer eines Pkw die Obere Kanalstraße von der Friedrichstraße kommend und wollte die Kreuzung zur Kal-Fürstenberg-Straße geradeaus überqueren. Dabei übersah er wohl einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 53-jährigen Motorradfahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in die Uniklinik nach Freiburg verflogen. Der Pkw-Fahrer sei kurz ausgestiegen, verlies jedoch kurz darauf mit seinem Pkw die Örtlichkeit. Im Nachgang konnte in einem Hinterhof auf einem Parkplatz der am Unfall beteiligte Pkw festgestellt werden. Ebenso konnte ein 19-jähriger Mann ermittelt werden, der im Verdacht steht den Pkw zum Unfallzeitpunkt gefahren zu haben. Die Ermittlungen dauern an.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht weitere Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben.

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