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Polizei Gütersloh

POL-GT: Vermisste Jugendliche aus Regensburg wohlbehalten angetroffen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Die als vermisst gemeldete Jugendliche aus Regensburg wurde am Donnerstag (07.05.) wohlbehalten in Gütersloh angetroffen. Die Öffentlichkeitsfahndung der Polizeiinspektion Regensburg Süd wird zurückgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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