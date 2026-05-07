POL-GT: Vermisste Jugendliche aus Regensburg wohlbehalten angetroffen

Gütersloh (ots) - Seit Sonntag dem 03.05.2026, 15:30 Uhr wird ein 55-Jähriger Mann aus Verl vermisst. Zur genannten Zeit wurde der Vermisste zuletzt von zwei Freunden am Bahnhof in Gütersloh gesehen, als er sich auf dem Bahnsteig von ihnen verabschiedete. Seitdem verliert sich von dem Vermissten jede Spur. Über den folgenden Link sind Fotos des Vermissten einzusehen: https://polizei.nrw/fahndung/203010 Hinweise auf die Person nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. ...

mehr