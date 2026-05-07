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Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfallflucht an der Wasserstraße - 41-jährige Autofahrerin flüchtet

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Mittwochmittag (06.05., 12.50 Uhr) kam es an der Wasserstraße zu einem Verkehrsunfall in Höhe einer Baustelle auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Lippstädter Straße. Eine 41-jährige Rheda-Wiedenbrückerin beabsichtigte ihr Auto zurückzusetzen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Auto eines 82-Jährigen, welcher hinter der 41-Jährigen verkehrsbedingt wartete.

Beide Unfallbeteiligten stiegen aus, um sich auszutauschen. Den Angaben nach stieg die 41-Jährige kurz danach wieder in ihr Auto und setze die Fahrt fort. Beim Anfahren touchierte sie den 82-Jährigen Mann und lud ihn dabei kurz auf die Motorhaube des Fahrzeugs auf. Der 82-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Die 41-Jährige wurde im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen angetroffen. Es ergab sich der Verdacht, dass sie unter Alkoholeinfluss stand. Ihr wurde Blut abgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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