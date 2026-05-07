POL-GT: Verkehrsunfallflucht an der Wasserstraße - 41-jährige Autofahrerin flüchtet
Gütersloh (ots)
Rheda-Wiedenbrück (FK) - Mittwochmittag (06.05., 12.50 Uhr) kam es an der Wasserstraße zu einem Verkehrsunfall in Höhe einer Baustelle auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Lippstädter Straße. Eine 41-jährige Rheda-Wiedenbrückerin beabsichtigte ihr Auto zurückzusetzen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Auto eines 82-Jährigen, welcher hinter der 41-Jährigen verkehrsbedingt wartete.
Beide Unfallbeteiligten stiegen aus, um sich auszutauschen. Den Angaben nach stieg die 41-Jährige kurz danach wieder in ihr Auto und setze die Fahrt fort. Beim Anfahren touchierte sie den 82-Jährigen Mann und lud ihn dabei kurz auf die Motorhaube des Fahrzeugs auf. Der 82-Jährige erlitt leichte Verletzungen.
Die 41-Jährige wurde im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen angetroffen. Es ergab sich der Verdacht, dass sie unter Alkoholeinfluss stand. Ihr wurde Blut abgenommen.
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