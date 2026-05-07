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Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannte Autofahrerin flüchtet vom Unfallort - 17-jähriger Radfahrer verletzt

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MK) - Im Bereich der Einmündung Hilterweg/ Uppheider Weg touchierte eine unbekannte Autofahrerin am Mittwochnachmittag (06.05.) beim Überholen einen 17-jährigen Radfahrer, so dass dieser stürzte und leicht verletzt wurde. Nach einem kurzen Gespräch setzte sich die Frau zurück in ihr Auto und fuhr davon.

Der Unfall ereignete sich zwischen 15.20 - 15.40 Uhr. Den Hinweisen nach fuhr die Frau in Richtung Patthorster Straße davon und verließ dort den Kreisverkehr in Richtung Bahnhofstraße.

Das Auto hatte eine silberne Lackierung und war möglicherweise bereits älter. Die Fahrerin war zwischen 60 - 70 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Sie hatte graue, schulterlange und offene Haare und die Frau sprach akzentfreies deutsch. Bekleidet war sie unter anderem mit einem dünnen Schal und dazu mit einer dickeren Jacke.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Können Sie weitere Angaben zu der Unfallflucht machen oder können Hinweise auf die beschriebene Autofahrerin geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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