Polizei Gütersloh

POL-GT: Jugendliche Motorroller-Diebe flüchten vor der Polizei

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zeugen meldeten Dienstagnachmittag (05.05., 15.30 Uhr - 17.30 Uhr) drei Jugendliche, welche sehr schnell mit Motorroller am Paul-Westerfrölke Weg an der an der Dalke entlang hoch und runter fuhren. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten die Jugendlichen. Den Motorroller ließen sie zurück. Im Zuge des Einsatzes stellte sich heraus, dass dieser zuvor an der Straße Auf dem Knüll gestohlen worden war.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Diebstahl des Rollers und den Jugendlichen an den Dalkauen machen? Die drei Jugendlichen sollen dunkel gekleidet gewesen sein. Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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