Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall in der Gütersloher Innenstadt - E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Montagnachmittag (04.05., 14.50 Uhr) kam es in Höhe eines Fußgängerüberwegs an der Moltkestraße zu einem Verkehrsunfall bei welchen ein 17-jähriger Gütersloher schwere Verletzungen erlitten hat.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 49-jährige Gütersloherin mit einem Citroen die Moltkestraße in Richtung Bismarckstraße. Auf der Höhe der Schulstraße kam es dabei zu einem Zusammenstoß mit dem 17-jährigen Scooter-Fahrer, welcher den Fußgängerüberweg aus Richtung Schulstraße kommend querte. Der 17-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gefahren. Der Citroen war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit.

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