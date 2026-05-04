Polizei Gütersloh

POL-GT: Gestohlenes Auto brennt - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen/ Halle (Westf.) (FK) - Am Samstagmorgen (02.05., 05.00 Uhr) wurde die Polizei über einen brennenden BMW an der Eisdehne informiert. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Neben dem Auto wurden auch ein Verkehrszeichen und ein Baum beschädigt.

Im Zuge erster Ermittlungen wurde angeben, dass der schwarze BMW in der Nacht von der Straße Klingenhagen in Halle (Westf.) gestohlen worden sein soll. Die genauen Hintergründe dazu sind Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Die Polizei hat dazu ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Brand oder Personen rund um das brennende Fahrzeug, bzw. den Abstellort am Klingenhagen machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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