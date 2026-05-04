Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfallflucht - Zeugen für Zusammenstoß mit Jugendlichem gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Auf der Berliner Straße kam es am Freitag (01.05., 20.15 Uhr) zu einem Verkehrsunfall. Ein 14-jähriger Fahrradfahrer wurde den Angaben nach angefahren durch eine Frau mit einem weißen Auto. Er befuhr die Berliner Straße in Richtung Gütersloh. Die Frau fuhr samt Beifahrer und Kindern auf der Rückbank aus einer Hauseinfahrt hinaus, als es zu dem Unfall kam. Dieser ereignete sich in einem Abschnitt zwischen der Osnabrücker Landstraße und der Carl-Zeiss Straße. Der Beifahrer stieg kurz aus, sprach den Jugendlichen an, gab ihm einen Geldschein in die Hand und stieg wieder in das Auto. Die Fahrerin des Wagens soll dunkle, lockige Haare gehabt haben. Der Beifahrer hatte dunkle Haare. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Wer kann Hinweise zu dem beschriebenen Auto geben? Diese nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell