Polizei Gütersloh

POL-GT: 52-jähriger Radfahrer stürzt alkoholisiert

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Ein 52-jähriger Mann ist am frühen Freitagabend (01.05., 17.20 Uhr) auf dem Geh- und Radweg der Stromberger Straße mit seinem Pedelec gestürzt und verletzte sich dabei schwer. Zeugen, die an der Unfallstelle vorbeikamen, verständigten die Polizei und den Rettungsdienst. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung des 52-Jährigen aus Rheda-Wiedenbrück fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtests bestätigte die Annahme der Polizisten, die hierzu ein Strafverfahren einleiteten. Nachdem der Rettungsdienst den gestürzten Radfahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht hatte, entnahm ein Arzt eine Blutprobe.

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