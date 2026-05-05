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Polizei Gütersloh

POL-GT: Etikettenbetrug: Zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zwei Männer in einem weißen Golf wurden am Montag (04.05., 13.17 Uhr) durch zivil ermittelnde Polizeibeamte der Polizei Gütersloh angehalten und kontrolliert.

Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass die beiden aus Rumänien stammenden Männer Waren aus verschiedenen Baumärkten transportierten. Es ergab sich der Verdacht, dass beide die Sachen eigenständig umetikettiert hatten, um einen geringeren Kaufpreis dafür zu erzielen. Es ist davon auszugehen, dass beide Männer im Laufe des Tages bereits mehrere Baumärkte aufgesucht und hochwertige Waren betrügerisch erlangt hatten. Die Polizisten stellten die Waren sicher, die aus Baumärkten in Gütersloh und Münster stammen. Beide Männer wohnen in Dortmund.

Die 32- und 49-jährigen Männer wurden durch die Polizei vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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