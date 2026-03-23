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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen - Randalierer am Bahnhof - Reifen zerstochen - Einbruch in Einfamilienhaus -

Fulda (ots)

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Neuhof. Am Sonntag (22.03.), gegen 17 Uhr, stellte ein Bürger fest, dass Unbekannte in das Holz eines Pavillons in der Fuldaer Straße ein Hakenkreuz geritzt haben. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Randalierer am Bahnhof

Flieden. Am Sonntag (22.03.), gegen 9.30 Uhr, teilte ein aufmerksamer Bürger mit, dass Unbekannte an einem Unterstand am Fliedener Bahnhof eine Scheibe zerstört haben. Zudem warfen sie ein Fahrrad auf das Dach des Unterstands. Es entstand eine Sachschaden von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Reifen zerstochen

Fulda. Zwischen Samstag (21.03.), 23 Uhr, und Sonntag (22.03.), 9 Uhr, zerstachen Unbekannte den vorderen und hinteren linken Fahrzeugreifen eines in der Erfurter Straße abgestellten silbernen Ford C-Max. Es entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Gersfeld. Am Samstag (21.03.), zwischen 17.15 Uhr und 21.20 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Auf der Wacht". Nachdem die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht wurden, flüchteten die Täter mit Bargeld und Schmuck in unbekannte Richtung. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Geldbörse entwendet

Fulda. Am Samstag (21.03.), zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr, entwendeten Unbekannte während des Einkaufs in einem Ladengeschäft in der Straße "Am Rosengarten" die Geldbörse aus der Umhängetasche einer Kundin.

Ihre Polizei rät:

   - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie 
     Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den
     Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm
   - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: 
     Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher 
     nach der Beute.
   - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten 
     Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch

Fulda. Am Freitag (20.03.), zwischen 17 Uhr und 22.30 Uhr, versuchten Unbekannte die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Schützenhaus" aufzuhebeln. Aus derzeit unbekannten Gründen brachen sie ihren Versuch ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Fulda. Am Donnerstag (19.03.) wurden im Stadtteil Johannesberg neben mehreren Parkbänken auch Verkehrszeichen und Fahrbahnen mit neongelber, neonpinker und schwarzer Farbe besprüht. Ein politisch motivierter Hintergrund wird derzeit geprüft. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Jonas Trabert)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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