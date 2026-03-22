Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 2 Verkehrsunfallmeldungen der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

1.

Pkw prallt gegen Leitplanke, Fahrer verletzt

Hosenfeld. Am Samstag (21.03.) ereignete sich um 14:50 Uhr auf der Landstraße 3139 zwischen Blankenau und Stockhausen ein Alleinunfall. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache kam der 28-jährige Fahrer eines Pkw Ford nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die dortige Leitplanke und kam einige Meter weiter zum Stehen. Mit leichten Verletzungen kam der Fahrer zur Abklärung in ein Krankenhaus, an Fahrzeug und Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

2.

Kradfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Künzell. Ebenfalls am Samstag (21.03.) verletzte sich ein 24-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall um 16:15 Uhr auf der Landstraße 3428 zwischen Wissels und Dirlos. Der Fahrer kam mit seinem Kraftrad Honda nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Straßengraben, stürzte und schlitterte auf die Fahrbahn zurück. Mit leichten Verletzungen wurde er ins Krankenhaus verbracht, am Krad entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

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