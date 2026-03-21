Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall

Bad Hersfeld (ots)

Am Samstag, dem 21.03.2026, gegen 12:40 Uhr, befuhr eine 22-Jährige BMW-Fahrerin aus Neuenstein die B27 aus Richtung Bad Hersfeld in Richtung Fulda. Eine 29-Jährige Skoda-Fahrerin aus der Gemeinde Haunetal befuhr die Rudolf-Diesel-Straße und beabsichtigte nach links auf die B27 ebenfalls in Richtung Fulda einzubiegen. Hierbei kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision. Die 22-Jährige wurde hierbei leicht verletzt, durch den alarmierten Rettungsdienst versorgt und anschließend zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld, PHK Huth, 21.03.2026

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