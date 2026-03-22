Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wegrollender PKW kollidiert mit Scheune

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

Ludwigsau - Am Freitag (20.03.), gegen 14:40 Uhr, wurde im Ortsteil Biedebach ein PKW Hyundai durch einen 42-jährigen Fahrer ohne angezogene Handbremse abgestellt. Dieser rollte daraufhin mit der Fzg.-Front voraus vom abschüssigen Hof, über die Straße und im Anschluss einen Hügel hinunter. Das Fahrzeug kollidierte daraufhin mit einer Scheune und kam dort zum Stehen. Zum Glück stand weder Mensch noch Tier im Weg. Der Sachschaden am Pkw mit stark eingedellter Motorhaube beläuft sich auf circa 5.000 Euro, ebenso auch am Scheunentor.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

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