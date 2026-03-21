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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kind angefahren und schwer verletzt

Fulda (ots)

Fulda. Am Samstag (21.03.) wurde um 16:25 Uhr in der Kohlhäuser Straße in Fulda ein Kind bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der 75-jährige Fahrer eines Pkw VW war in Richtung Wallweg unterwegs, als plötzlich von rechts ein 5-jähriges Kind auf die Fahrbahn lief. Der rechte Außenspiegel des Fahrzeuges prallte gegen den Kopf des Jungen, welches dadurch kurzfristig ohnmächtig zu Boden fiel. Bei Eintreffen der Rettungskräfte war das Kind wieder ansprechbar und wurde zwecks Versorgung in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Am Pkw entstand geringer Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

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Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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