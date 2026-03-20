Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch auf Betriebsgelände - Diebstahl aus Büroräumlichkeit - Handtasche entwendet

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch auf Betriebsgelände

Flieden. Am Donnerstag (19.03), gegen 21.10 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Betriebsgelände in der Wendelinusstraße. Aus derzeit unbekannten Gründen brachen sie ihr weiteres Vorhaben auf dem Gelände ab und verließen dieses wieder. Es entstand ein Sachschaden von etwa 30 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Büroräumlichkeit

Fulda. Zwischen Mittwoch (18.03.), 16.15 Uhr, und Donnerstag (19.03), 7 Uhr, gelangten Unbekannte in die Büroräumlichkeiten eines Betriebs in der Straße "Am Frauenberg" und entwendeten von dort neben einem Laptop auch drei Flaschen Bier. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Handtasche entwendet

Fulda. Am Mittwoch (18.03.), gegen 14 Uhr, entwendeten Unbekannte die Handtasche einer 69-jährigen Frau aus der Umkleidekabine eines Bekleidungsgeschäfts in der Straße "Am Emaillierwerk". Ihre Polizei rät:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Jonas Trabert)

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