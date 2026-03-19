Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht Schlitz

Zeugenaufruf

Schlitz (ots)

Am Donnerstag, den 19.03.2026, zwischen 11:30 Uhr und 11:45 Uhr ereignete sich in der Bahnhofstraße 34 in Schlitz, dortiges Motorradgeschäft eine Verkehrsunfallfucht. Der bisher unbekannte Fahrer parkte rückwärts aus einer dortigen Parklücke aus und touchierte mit seiner linken Front die Beifahrerseite eines schwarzen BMW. Hierbei entstand ein Sachschaden von 3000 Euro. Der Unfallfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Das Fluchtfahrzeug wurde als Mercedes Benz Kombi der E-Klasse beschrieben. Es handelt sich vermutlich um ein ehemaliges Taxi in entsprechender Farbe. Der PKW wies zahrleiche Altschäden auf.

Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeiposten in Schlitz unter Tel.: 06642-6099911 oder die Polizeistation in Lauterbach unter 06641-971210.

Gefertigt: Lips, POK - Polizeiposten Schlitz (Dienststelle - bitte vollständig ausschreiben, Dienstbezeichnung, Nachname)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell