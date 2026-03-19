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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Betriebsgebäude - Kennzeichenschilder entwendet - Fahrzeug beschädigt

Vogelsberg (ots)

Einbruch in Betriebsgebäude

Schotten. Zwischen Mittwoch (18.03.), 17.45 Uhr, und Donnerstag (19.03.), 7 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Betriebsgebäude in der Vogelsbergstraße. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten die Schlüssel eines auf dem Betriebsgelände geparkten VW-Transporters (Kennzeichen: VB-W 1263), welchen die Unbekannten nach dem Verlassen des Gebäudes entwendeten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichenschilder entwendet

Alsfeld. Zwischen Dienstag (17.03.), 21 Uhr, und Mittwoch (18.03.), 17 Uhr, entwendeten Unbekannte von einem in der Straße "Am Lieden" abgestellten schwarzen Audi A3 die beiden amtlichen Kennzeichenschilder "VB-MT 1103". Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrzeug beschädigt

Wartenberg. Im Zeitraum von Montag (16.03.), 12 Uhr, und Mittwoch (18.03.), 17.30 Uhr, machten sich Unbekannte an einem in der Straße "In den Fetzwiesen" im Ortsteil Angersbach abgestellten grauen Skoda Octavia zu schaffen und verbogen den Heckscheibenwischer. Es entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Jonas Trabert)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
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Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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