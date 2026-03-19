Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Tann/Mollartshof - Zeugenaufruf

Tann (Rhön) (ots)

Am Donnerstag, dem 19.03.2026 kam es in den frühen Morgenstunden zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr in Tann im Ortsteil Mollartshof zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei verlor der Unfallverursacher in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in einem Blumenbeet zum Stehen. Beim Anblick ihrer verwüsteten Zuchtrosen stockte der leidenschaftlichen Hobbygärtnerin am nächsten Morgen der Atem. Als sei dies noch nicht genug, wurde durch das Aufreißen der Ölwanne der Garten nicht wie üblich mit Dünger, sondern mit Öl übersät. Durch die ungeplanten Pflugarbeiten entstand ein Fremdschaden von ca. 1.000,-EUR. Vermutlich handelte es sich bei dem Abrissfahrzeug des Zuchtgartens um einen Mercedes Sprinter. Der Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher entsprechend nachzukommen. Zeugen, die an der Örtlichkeit tatrelevante Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hilders (Tel.: 06681/9612-0) in Verbindung zu setzen.

Gefertigt:

(Polizeistation Hilders, Bolle, POK)

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