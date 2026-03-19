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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Tann/Mollartshof - Zeugenaufruf

Tann (Rhön) (ots)

Am Donnerstag, dem 19.03.2026 kam es in den frühen Morgenstunden zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr in Tann im Ortsteil Mollartshof zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei verlor der Unfallverursacher in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in einem Blumenbeet zum Stehen. Beim Anblick ihrer verwüsteten Zuchtrosen stockte der leidenschaftlichen Hobbygärtnerin am nächsten Morgen der Atem. Als sei dies noch nicht genug, wurde durch das Aufreißen der Ölwanne der Garten nicht wie üblich mit Dünger, sondern mit Öl übersät. Durch die ungeplanten Pflugarbeiten entstand ein Fremdschaden von ca. 1.000,-EUR. Vermutlich handelte es sich bei dem Abrissfahrzeug des Zuchtgartens um einen Mercedes Sprinter. Der Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher entsprechend nachzukommen. Zeugen, die an der Örtlichkeit tatrelevante Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hilders (Tel.: 06681/9612-0) in Verbindung zu setzen.

Gefertigt:

(Polizeistation Hilders, Bolle, POK)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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  • 19.03.2026 – 14:47

    POL-OH: Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

    Osthessen (ots) - Hauneck. Am Mittwoch (18.03.), gegen 7.15 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Kia-Fahrer aus Eiterfeld einen geteerten Feldweg von Unterweisenborn in Richtung Landershausener Straße. Ein 29-jähriger Fahrer aus Friedewald befuhr mit seinem Kleintransporter die Landershausener Straße von Kornrode in Richtung Landershausen. Als der 32-jährige Eiterfelder mit seinem Fahrzeug die Landershausener Straße kreuzte, ...

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