Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Modegeschäft - Diebstahl eines E-Scooters - Betrugsversuch vereitelt - Sachbeschädigung an einem PKW - Diebstahl von Kennzeichenschild

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch in Modegeschäft

Rotenburg. In dem Zeitraum von Mittwoch (18.03.), 18 Uhr, bis Donnerstag (19.03.), 18 Uhr, versuchten unbekannte Täter in der Breitenstraße in ein Modegeschäft einzudringen. Hierbei begaben sich die Täter in den rückwärtigen Bereich und hebelten an einer Tür. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl eines E-Scooters

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (19.03.), um 17 Uhr, wurde durch einen Unbekannten in der Straße "Badestube" ein E-Scooter, der an einem Fahrradständer angeschlossen war, entwendet. Bei dem E-Scooter handelt es sich um einen Tekpoint mit dem Versicherungskennzeichen "155 HWV". Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Betrugsversuch vereitelt

Ludwigsau. Am Donnerstag (19.03.), gegen 16.45 Uhr, haben unbekannte Täter in dem Ortsteil Friedlos versucht, eine 87-jährige Seniorin mit einer perfiden Betrugsmasche um ihr Vermögen zu bringen. Die Geschädigte erhielt einen Anruf auf ihrem Festnetzanschluss, bei dem sich eine weinende Frau meldete und vorgab: "Mama, ich hatte einen Unfall!". Auf Nachfrage der Seniorin, ob es sich um ihre Tochter handele, griff die Anruferin den genannten Namen auf und setzte das Gespräch in dieser Rolle fort, um Vertrauen aufzubauen. Im weiteren Verlauf wurde das Telefonat an einen Mann übergeben, der sich als Polizeibeamter ausgab. Dieser forderte die 87-Jährige mit Nachdruck auf, 100.000 Euro aus einem Tresor zu holen, und drohte ihr andernfalls mit Konsequenzen durch die Polizei. Die Seniorin wurde glücklicherweise misstrauisch, beendete das Telefongespräch und verständigte ihre Tochter. Diese begab sich umgehend zur Wohnanschrift und informierte die Polizei.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Täter geben sich häufig als Angehörige oder Amtspersonen aus und versuchen, insbesondere ältere Menschen unter Druck zu setzen.

- Seien Sie misstrauisch bei unerwarteten Anrufen, insbesondere wenn Geldforderungen gestellt werden. - Geben Sie keine persönlichen Daten oder Vermögensverhältnisse preis. - Legen Sie im Zweifel auf und kontaktieren Sie Ihre Angehörigen unter den Ihnen bekannten Rufnummern. - Informieren Sie umgehend die Polizei.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung an einem PKW

Bebra. In dem Zeitraum von Mittwoch (18.03.), 13 Uhr, bis Donnerstag (19.03.), 14.30 Uhr, beschädigten Unbekannte die Motorhaube eines schwarzen VW Golf, der in der Eisenacher Straße abgestellt war. Durch das zerkratzen der Motorhaube entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Kennzeichenschild

Hohenroda. In der Straße "Am Sportzentrum" im Ortsteil Ransbach entwendeten Unbekannte im Zeitraum von Mittwoch (18.03.), 16 Uhr, bis Donnerstag (19.03.), 09.30 Uhr, das vordere amtliche Kennzeichen " F-Q 1131" eines Dacia Duster. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Steffen Heil)

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