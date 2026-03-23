Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf B279 bei Gersfeld.

Fulda (ots)

Gersfeld. Am Sonntag (22.03.) ereignete sich gegen 19:15 Uhr auf der Bundesstraße 279 zwischen Rodenbach und Gersfeld ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden.

Ein 23-jähriger Fahrer eines Fiat Ducato befuhr die Bundesstraße von der Schwedenschanze kommend in Fahrtrichtung Gersfeld. Eine 59-jährige Fahrerin eines VW Passat fuhr in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Aus bisher nicht geklärter Ursache kam der Fiat Ducato in den Gegenverkehr und stieß mit dem VW Passat frontal zusammen. Durch den Unfall wurden insgesamt 3 Personen, Fahrer und Beifahrer des Fiat Ducato, beide aus dem Lahn-Dill-Kreis, leicht und die Fahrerin des VW Passat, schwer verletzt. Hierbei wurde die aus Bischofsheim a.d. Rhön stammende Frau in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser mit Rettungswagen transportiert.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden länger andauernden Straßenreinigung war die Bundesstraße für mehrere Stunden bis 00:15 Uhr voll gesperrt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Gersfeld und Hettenhausen, sowie mehrere Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeug, die Straßenmeisterei Gersfeld und eine Polizeistreife der Polizeistation Hilders.

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