DPolG Hessen

DPolG Hessen: Mahnwache Wer Schütz uns?

Bild-Infos

Download

Darmstadt (ots)

Wertschätzung ist mehr als warme Worte!

Sehr geehrte Pressevertreter,

Polizeibeschäftigte, Justizvollzugsbeamte und Mitarbeitende im öffentlichen Dienst stehen jeden Tag für unsere Freiheit und unseren Staat ein. Sie verdienen Schutz, Anerkennung und Wertschätzung.

Dafür kämpft die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) zusammen mit ihren Schwestergewerkschaften im Deutschen Beamtenbund-Tarifunion (dbb) zur Zeit bei den Tarifverhandlungen mit dem Land Hessen.

Die gemeinsamen Forderungen der Gewerkschaften liegen auf dem Tisch. Trotz zweier Verhandlungsrunden haben die Arbeitgeber keinen tragbaren Verhandlungsvorschlag vorgelegt.

Wir mahnen dazu, die Mitarbeitenden und ihre berechtigten Forderungen nicht zu ignorieren. Aus diesem Grund ruft die DPolG am Freitag, 13. März ab 14.00 Uhr im Rahmen eines Warnstreikes zu einer

Mahnwache vor der Justizvollzugsanstalt Darmstadt und der Abschiebehafteinrichtung in Darmstadt, Marienburgerstr. 74-78 auf.

Wir würden uns freuen, wenn wir Sie als Pressevertreter zahlreich vor Ort begrüßen dürften.

Für Fragen steht Ihnen jeder Zeit der DPolG Landesvorsitzende Alexander Glunz vor Ort oder auch telefonisch unter: 0171 184 8 184 zur Verfügung.

Original-Content von: DPolG Hessen, übermittelt durch news aktuell