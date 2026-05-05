Polizei Gütersloh

POL-GT: Fiat Ducato am Bartholomäusweg gestohlen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Diebe haben im Gütersloher Ortsteil Spexard am vergangenen Wochenende (01.05. - 03.05.) einen Transporter am Bartholomäusweg gestohlen. Das Fahrzeug wurde zuvor am Fahrbahnrand verschlossen abgestellt. Es handelt sich um einen weißen Fiat Ducato, Baujahr 2019. An dem Transporter waren bis zum Diebstahl die Kennzeichen GT-HH 1157 angebracht.

Die Polizei sucht Zeugen. Können Sie weitere Angaben zu dem Diebstahl machen oder haben Sie am Wochenende verdächtige Beobachtungen im Bereich des Industriegebiets am Bartholomäusweg gemacht Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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