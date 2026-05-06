Polizei Gütersloh

POL-GT: Diebe stehlen mehrere Tonnen Kupferschrott

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Montag auf Dienstag (04.05., 16.30 Uhr - 05.05., 06.00 Uhr) mehrere Tonnen Kupferschrott vom Gelände eines Entsorgungs- und Verwertungsbetriebs an der Marienstraße gestohlen. Den Feststellungen zufolge gelangten die Diebe auf das Gelände und schlugen zunächst ein Fenster zur Lagerhalle ein. Von dort schafften sie die in Kisten gelagerten Kupferreste vermutlich sowohl zur Einfahrt Marienstraße als auch über die rückwärtige Bahnschienentrasse zu einem in der Nähe liegenden Unternehmensparkplatz. Die Ermittler gehen derzeitig davon aus, dass das Diebesgut anschließend mit größeren Fahrzeugen über die Marienstraße und die Parkplatzzufahrt Carl-Miele-Straße abtransportiert wurde.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Können Sie Angaben zu dem Diebstahl machen oder hatten Sie in der Nacht verdächtige Beobachtungen rund um die Firma an der Marienstraße? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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