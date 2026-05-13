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Polizei Bochum

POL-BO: Unfall in Gerthe: Mopedfahrer (57) wird schwer verletzt

Bochum (ots)

Ein Kleinkraftradfahrer (57, aus Herne) ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 12. Mai, in Bochum-Gerthe schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Stand fuhr der Herner gegen 15.45 Uhr mit seinem Moped auf dem Castroper Hellweg in Richtung Hiltrop. Als ein 44-jähriger Herner zeitgleich mit seinem Auto aus der Holthauser Straße kommend nach links auf den Castroper Hellweg abbog, versuchte der Mopedfahrer noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Pkw nicht mehr verhindern.

Der Kleinkraftradfahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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