Polizei Bochum

POL-BO: Senior (77) bestohlen - Polizei fahndet nach Täter

Bochum (ots)

Unter dem Vorwand, sich Geld wechseln lassen zu wollen, hat ein Betrüger einen 77-Jährigen aus Bochum bestohlen. Jetzt fahndet die Polizei nach dem unbekannten Mann.

An einem Parkscheinautomaten im Bereich der Gudrunstraße 56 sprach der Unbekannte den Bochumer am Dienstagmittag, 12. Mai, gegen 13.30 Uhr an und bat ihn darum, ihm Kleingeld zu wechseln. Als der Senior seine Geldbörse hervorholte, griff der Täter hinein und entwendete mehrere Geldscheine. Anschließend flüchtete er.

So wird der Gesuchte beschrieben: männlich, 45-50 Jahre, 165-170 cm, laut Zeugenbeschreibung "südländisches" Aussehen und "dünne" Statur; er trug eine dunkle Kappe und eine dunkle Jacke.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

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