Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Nach Belästigung im Wartebereich: Uelzener Bundespolizei bringt gesuchte Frau hinter Gittern

Bremen (ots)

Bf. Uelzen, 7. Mai 2026 / 12:45 Uhr

Eine 61-Jährige hatte Donnerstagmittag im Wartebereich des Uelzener Bahnhofs lautstark auf sich aufmerksam gemacht, indem sie andere Reisende anpöbelte. Ihr Verhalten wurde ihr zum Verhängnis: Sie landete hinter Gittern.

Gegen 12:45 Uhr begann die aus Frau aus Hannover damit, willkürlich andere Reisende im Wartebereich des Uelzener Bahnhofs zu belästigen und zu beleidigen. Eine Streife der Uelzener Bundespolizei wurde informiert und nahm sich umgehend der lauten 61-Jährigen an. Bei der Überprüfung ihrer Personalien kam ans Licht, dass sie vom Amtsgericht Hildesheim mit Haftbefehl gesucht wurde. Sie hatte eine Geldstrafe einschließlich Verfahrenskosten von über 4.500 Euro wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung nicht beglichen. Da die Gesuchte auch am Donnerstag den geforderten Betrag nicht zahlen konnte, wurde nun eine Haftstrafe von 59 Tagen fällig. Die Bundespolizisten brachten die Frau noch am selben Tag in die Justizvollzugsanstalt Hildesheim.

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