Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Schnellbremsung von ICE mit 460 Reisenden wegen abgerissener Oberleitung in Bardowick

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Bremen (ots)

Bardowick, Ortslage, Bahnstrecke, 01.05.2026 / 12:55 Uhr

Nach ersten Ermittlungen habe der Lokführer des ICE 589 auf der Fahrt von Hamburg nach München ca. 500 Meter nordwestlich vom Bahnhof Bardowick (in der Lüneburger Heide) auf Höhe der Straße Witwenkamp erkannt, dass die Oberleitung der Bahntrasse in den Fahrbereich herunterhing und sofort eine Schnellbremsung eingeleitet. Nach bisherigem Sachstand kam es durch die Schnellbremsung nicht zu Verletzungen unter den etwa 460 Reisenden im Zug. Die Oberleitung sei aber auf dem Dach des ICE zu liegen gekommen, so dass Feuerwehr und Notfallmanager zu allererst die Gefahr von Starkstromschlägen durch Erdung der Oberleitung zu leisten hatten.

Die Evakuierung und Weitereise der Fahrgäste solle zeitnah auf der freien Strecke durch einen direkten Umstieg in einen Ersatz-ICE ermöglicht werden. Für den ICE 589 wurde eine Abschlepplokomotive angefordert.

Auch die Bundespolizei ist vor Ort und ermittelt bezüglich der möglichen Ursache des Unfalls. Die Ermittlungen dauern an.

Durch den Vorfall kam es örtlich zu einer Vollsperrung der Bahnstrecke. Die dadurch entstandenen Auswirkungen und Verspätungen sind noch nicht bekannt.

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