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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Sieben Jahre auf der Flucht: Festnahme an der Schweizer Grenze

Weil am Rhein (ots)

Ein wegen Geldwäsche verurteilter und mit Haftbefehl gesuchter Mann ist am Samstag (04.04.2026) von der Bundespolizei gefasst worden. Der Gesuchte war untergetaucht und versuchte sich der Strafverfolgung zu entziehen.

Bereits 2019 hatte ein Gericht den nigerianischen Staatsangehörigen zu einer Geldstrafe in Höhe von 7.200 Euro verurteilt. Da der heute 49-Jährige weder die Gerichtsschulden bezahlte, noch die Ersatzfreiheitsstrafe antrat, erließ die Staatsanwaltschaft einige Monate später den Haftbefehl. Bei der Kontrolle eines Fernreisebusses aus Italien am Autoabhngrenzübergang Weil am Rhein, endete die Flucht mit der Festnahme durch die Bundespolizei. Da der in Italien wohnhafte Mann die offene Geldstrafe vor Ort nicht begleichen konnte, erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt. Dort verbüßt er eine mehrmonatige Ersatzfreiheitsstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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