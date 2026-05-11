Polizei Bochum

POL-BO: E-Scooter-Fahrer entreißt Hernerin (61) den Rucksack

Herne (ots)

Die Kripo fahndet nach einem Jugendlichen, der am Sonntagabend, 10. Mai, eine Hernerin ausgeraubt hat. Es werden Zeugen gesucht.

Nach bisherigem Kenntnisstand war eine 61-jährige Fußgängerin aus Herne gegen 11.15 Uhr auf dem Gehweg der Edmund-Weber-Straße unterwegs, als in Höhe der Hausnummer 241 ein unbekannter E-Scooter-Fahrer an der Frau vorbeifuhr und ihr dabei den Rucksack entriss, den sie auf der Schulter getragen hatte. Anschließend flüchtete der Jugendliche in Richtung Wittenbergstraße.

Die 61-Jährige stürzte zu Boden und zog sich dabei leicht Verletzungen zu.

Der Tatverdächtige wird beschrieben als etwa 16 - 17 Jahre alt, ca. 177 cm groß, schmale Statur, schwarze Haare, bekleidet mit einem dunklen Oberteil, einer schwarzen Hose mit weißem Streifen und weißen Schuhen. Der E-Scooter soll ebenfalls dunkel gewesen sein.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dem Vorfall oder dem Tatverdächtigen machen?

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 35 unter der Rufnummer 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

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