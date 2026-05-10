Polizei Bochum

POL-BO: Betrunken auf dem Gehweg unterwegs - E-Scooter Fahrer stürzt und wird schwer verletzt

Herne (ots)

Am Samstag, 9. Mai, ist es in Herne-Röhlinghausen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem der Fahrer eines E-Scooters schwer verletzt wurde.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 47-jähriger Herner gegen 18.45 Uhr mit einem E-Scooter den Bereich Gelsenkirchener Straße / Plutostraße in Herne. Hier kam der Herner aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Gehweg zu Fall und verletzte sich schwer.

Ein durchgeführter Alkoholtest bei dem Herner ergab einen Wert von 2,85 Promille.

Der 47-Jährige wurde durch einen Rettungswagen versorgt und in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde.

Der E-Scooter wurde sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

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