POL-BO: Bochumer (77) nach Kollision mit Auto schwer verletzt im Krankenhaus
Bochum (ots)
Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 9. Mai, in Bochum-Riemke ist ein 77-jähriger Fußgänger von einem Pkw erfasst und dabei schwer verletzt worden.
Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 57-jähriger Bochumer auf der Straße Auf dem Dahlacker unterwegs. Gegen 8.30 Uhr bog der Autofahrer nach links auf die Herner Straße ab. Dabei erfasste er den 77-jährigen Bochumer, der gerade die dortige Fußgängerfurt überquerte.
Der 77-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.
Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.
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