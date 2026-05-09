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Polizei Bochum

POL-BO: Bochumer (77) nach Kollision mit Auto schwer verletzt im Krankenhaus

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 9. Mai, in Bochum-Riemke ist ein 77-jähriger Fußgänger von einem Pkw erfasst und dabei schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 57-jähriger Bochumer auf der Straße Auf dem Dahlacker unterwegs. Gegen 8.30 Uhr bog der Autofahrer nach links auf die Herner Straße ab. Dabei erfasste er den 77-jährigen Bochumer, der gerade die dortige Fußgängerfurt überquerte.

Der 77-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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