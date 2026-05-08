Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrer erfasst Fußgängerin (88) und flüchtet - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Bei einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag, 7. Mai, in Herne-Mitte ist eine 88-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Die Polizei fahndet nach einem beteiligten Radfahrer.

Nach bisherigem Stand beabsichtigte die 88-jährige Hernerin gegen 10 Uhr die Fußgängerfurt im Bereich Sodinger Straße/Schillerstraße zu überqueren, als sie von einem unbekannten Radfahrer erfasst wurde, der zeitgleich unter Missachtung einer roten Ampel vom Gehweg auf die Fußgängerfurt wechselte.

Die Fußgängerin stürzte bei dem Unfall und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Radfahrer hielt kurz an und teilte der Seniorin und einer weiteren Zeugin seine vermeintlichen Personalien mit, welche sich aber im Rahmen der späteren polizeilichen Überprüfung als falsch herausgestellt haben.

Die 88-jährige begab sich zunächst in ärztliche Behandlung, wurde aber im Nachgang von einer Rettungswagenbesatzung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Radfahrer wird beschrieben als männlich, ca. 40-50 Jahre, kurze dunkle Haare, kräftige Statur, dunkel gekleidet. Er war mit einem schwarzen Fahrrad mit dicken Reifen unterwegs.

Das ermittelnde Verkehrskommissariat bittet den Unbekannten sowie weitere Zeugen sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

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