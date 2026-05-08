PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrer erfasst Fußgängerin (88) und flüchtet - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Bei einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag, 7. Mai, in Herne-Mitte ist eine 88-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Die Polizei fahndet nach einem beteiligten Radfahrer.

Nach bisherigem Stand beabsichtigte die 88-jährige Hernerin gegen 10 Uhr die Fußgängerfurt im Bereich Sodinger Straße/Schillerstraße zu überqueren, als sie von einem unbekannten Radfahrer erfasst wurde, der zeitgleich unter Missachtung einer roten Ampel vom Gehweg auf die Fußgängerfurt wechselte.

Die Fußgängerin stürzte bei dem Unfall und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Radfahrer hielt kurz an und teilte der Seniorin und einer weiteren Zeugin seine vermeintlichen Personalien mit, welche sich aber im Rahmen der späteren polizeilichen Überprüfung als falsch herausgestellt haben.

Die 88-jährige begab sich zunächst in ärztliche Behandlung, wurde aber im Nachgang von einer Rettungswagenbesatzung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Radfahrer wird beschrieben als männlich, ca. 40-50 Jahre, kurze dunkle Haare, kräftige Statur, dunkel gekleidet. Er war mit einem schwarzen Fahrrad mit dicken Reifen unterwegs.

Das ermittelnde Verkehrskommissariat bittet den Unbekannten sowie weitere Zeugen sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 08.05.2026 – 10:40

    POL-BO: Raub in der Innenstadt - Täter flüchten mit Beute

    Bochum (ots) - Am Donnerstag, 7. Mai, ist es in der Bochumer Innenstadt zu einem Raubdelikt gekommen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 23.20 Uhr hielt sich ein 29-jähriger Bochumer an der Bongardstraße im Bereich des Abganges zur U-Bahn-Haltestelle "Rathaus Süd" auf, als ihm sein Mobiltelefon unvermittelt aus der Hand gerissen wurde. Der Bochumer verfolgte den Täter, wurde jedoch von einer weiteren ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 07:59

    POL-BO: Seniorin verstirbt nach schwerem Unfall in Bochum

    Bochum (ots) - Nach dem schweren Unfall am Donnerstag, 7. Mai, in der Bochumer Innenstadt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/6270870) ist die lebensgefährlich verletzte Seniorin verstorben. Ein Autofahrer (48, aus Duisburg) war am Vormittag von der Brückstraße auf die Herner Straße abgebogen, hatte daraufhin rückwärts rangiert und die Seniorin erfasst, die gerade den Fußgängerüberweg ...

    mehr
  • 07.05.2026 – 14:43

    POL-BO: Schwerer Unfall in der Bochumer Innenstadt: Seniorin (92) wird lebensgefährlich verletzt

    Bochum (ots) - Schwerer Unfall auf der Brückstraße in der Bochumer Innenstadt: Ein 48-jähriger Autofahrer aus Duisburg hat am Donnerstagvormittag, 7. Mai, eine 92-jährige Fußgängerin erfasst und lebensgefährlich verletzt. Gegen 10.50 Uhr bog der Autofahrer von der Brückstraße nach rechts auf die Herner Straße ab. Als er nach eigenen Angaben feststellte, dass ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren