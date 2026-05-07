Polizei Bochum

POL-BO: Schwerer Unfall in der Bochumer Innenstadt: Seniorin (92) wird lebensgefährlich verletzt

Bochum (ots)

Schwerer Unfall auf der Brückstraße in der Bochumer Innenstadt: Ein 48-jähriger Autofahrer aus Duisburg hat am Donnerstagvormittag, 7. Mai, eine 92-jährige Fußgängerin erfasst und lebensgefährlich verletzt.

Gegen 10.50 Uhr bog der Autofahrer von der Brückstraße nach rechts auf die Herner Straße ab. Als er nach eigenen Angaben feststellte, dass er aufgrund einer Baustelle nicht weiterfahren konnte, rangierte er rückwärts zurück zur Brückstraße. Dabei erfasste er die 92-Jährige aus Bochum, die gerade den Fußgängerüberweg überquerte.

Die Seniorin stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde in einem Krankenhaus stationär aufgenommen; die Ärzte gehen von einer akuten Lebensgefahr aus.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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