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Polizei Bochum

POL-BO: Falscher Techniker entwendet Schmuck: Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Ein falscher Mitarbeiter der Stadtwerke hat eine Seniorin in Bochum-Gerthe um ihre Wertsachen gebracht. Die Polizei sucht Zeugen.

Unter einem Vorwand verschaffte sich der angebliche Stadtwerkemitarbeiter am Dienstag, 5. Mai, Zugang zu der Wohnung der Seniorin (91) an der Gerther Landwehr. Als er weg war, fehlte Schmuck. Der Täter wird von der Geschädigten lediglich als "männlich" beschrieben.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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