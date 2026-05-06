Polizei Bochum

POL-BO: Alleinunfall: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer fährt in geparktes Auto

Herne (ots)

Bei einem Alleinunfall am frühen Mittwochmorgen, 6. Mai, in Herne hat sich ein 48-jähriger E-Scooter-Fahrer leichte Verletzungen zugezogen. Die Überprüfung ergab, dass er alkoholisiert war.

Nach derzeitigem Stand befuhr der Herner gegen 5.50 Uhr mit seinem E-Scooter die Parkstraße in Richtung Stöckstraße, als er in Höhe der Hausnummer 9 die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen ein geparktes Auto fuhr. Dabei wurde er leicht verletzt.

Da der Mann augenscheinlich erheblich alkoholisiert war, wurde mit ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,6 Promille ergab.

Auf der Polizeiwache wurde ihm anschließend eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Herners wurde sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell