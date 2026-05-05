Polizei Bochum

POL-BO: Falscher Stadtwerke-Mitarbeiter bestiehlt Seniorin - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Am Montag, 4. Mai, ist eine 96-jährige Bochumerin Opfer eines Trickbetruges geworden. Die Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise.

Unter einem Vorwand verschaffte sich ein angeblicher Mitarbeiter der Stadtwerke gegen 12.30 Uhr Zutritt zur Wohnung der Seniorin an der Straße "Am Dornbusch" in Altenbochum. Als der Betrüger sich entfernt hatte bemerkte die Seniorin, dass ihre Wohnung durchsucht und Wertsachen entwendet worden waren.

Der Tatverdächtige soll kräftig gebaut und dunkel gekleidet gewesen sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das ermittelnde Kriminalkommissariat 13 unter 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) zu wenden.

An dieser Stelle noch einmal der eindringliche Appell: Lassen Sie niemals unbekannte Personen in Ihre Wohnung. Wählen Sie im Zweifel den Polizeinotruf 110!

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