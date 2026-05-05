Polizei Bochum

POL-BO: Um Bus zu erreichen - Fußgänger läuft über die Straße und wird von PKW erfasst

Bochum (ots)

Am Montag, 4. Mai, ist es in Bochum-Wattenscheid zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person verletzt wurde.

Gegen 18 Uhr überquerte ein 17-jähriger Fußgänger aus Bochum unvermittelt die Fahrbahn der Krayer Straße in Wattenscheid, um einen Bus zu erreichen.

Ein 31-jähriger Bochumer, der in diesem Moment mit seinem Auto die Krayer Straße Richtung Wattenscheid befuhr, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der 17-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß auf die Motorhaube aufgeladen und fiel dann auf die Fahrbahn. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den jungen Mann vor Ort und brachte ihn anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

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