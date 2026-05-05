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Polizei Bochum

POL-BO: Nach Unfall: Junger Motorrollerfahrer montiert Kennzeichen ab und flüchtet

Bochum (ots)

Dreiste Aktion eines jungen Motorrollerfahrers: Nach dem Zusammenstoß mit einer Autofahrerin in Bochum-Grumme entfernte er sein Versicherungskennzeichen und flüchtete. Jetzt wird er von der Polizei gesucht.

Eine 56-jährige Autofahrerin aus Bochum fuhr am Montag, 4. Mai, um kurz vor 11 Uhr von einem Parkplatz an der Josephinenstraße in den fließenden Verkehr ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrer eines Motorrollers, der sich von hinten näherte und gegen das Auto der 56-Jährigen stieß.

Nach derzeitigem Stand stürzte der Rollerfahrer und zog sich dabei augenscheinlich auch Verletzungen zu. Doch anstatt Polizei- und Rettungskräfte zu rufen, entfernte er sein Versicherungskennzeichen, packte es ein und flüchtete.

So wird er Flüchtige beschrieben: männlich, ca. 17 Jahre alt, größere Statur, blonde Haare; er trug einen Helm, der bis über die Ohren reichte und war auf einem mattblauen Motorroller mit blauweißem Kennzeichen unterwegs.

Das Verkehrskommissariat bittet den gesuchten Jugendlichen sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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