Polizei Bochum

POL-BO: Beim Überholen ins Schleudern geraten: Autofahrer (19) verursacht Unfall, Beifahrerin (16) schwer verletzt

Herne (ots)

Schwerer Unfall am Mittwochmorgen, 6. Mai, in Herne: Ein 19-jähriger Autofahrer hat auf regennasser Fahrbahn mehrere Fahrzeuge überholt und ist dann von der Straße abgekommen. Seine Beifahrerin (16) erlitt schwere Verletzungen.

Um kurz nach 9 Uhr war der 19-Jährige mit seiner Beifahrerin (beide rumänische Staatsbürger) auf der Cranger Straße in Richtung Bahnhof unterwegs. Nach Zeugenangaben überholte er mit überhöhter Geschwindigkeit mehrere Autos und geriet in Höhe der Hausnummer 45 ins Schleudern. Anschließend stieß er erst gegen drei Fahrzeuge und schließlich gegen eine Hauswand.

Fahrer und Beifahrer versuchten, von der Unfallstelle zu flüchten; Passanten hielten sie allerdings auf und informierten die Polizei.

Die 16-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, der 19-Jährige wurde leicht verletzt und ambulant behandelt.

Die Polizei stellte das Auto, den Führerschein und das Mobiltelefon des 19-Jährigen sicher.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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